بالأرقام: خريطة الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط (فيديوجراف)

كتبت- رنا أسامة:

حرصت الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، مع تمركز ما لا يقل عن 60 ألف جندي أمريكي حاليًا في جميع أنحاء المنطقة، تتنوع مهامها بين أداء الواجبات العسكرية أو أعمال الدعم والإسناد اللوجستي وعمليات حفظ السلام، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر نحو 3 آلاف جندي إضافي في المنطقة مع تصاعد التوترات مع إيران على نحو دفع إلى إثارة قلاقل بشأن اندلاع "حرب عالمية ثالثة"، وذلك إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سُليماني في غارة نفذتها القوات الأمريكية بأمر من الرئيس دونالد ترامب قُرب مطار بغداد دولي فجر الجمعة.

وفي الفيدوجراف التالي يستعرض "مصراوي" خريطة القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بحسب تقرير نشرته صحيفة "أكسيوس" الأمريكية في وقت سابق من الشهر الماضي.