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الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل يشهر سكينًا شرقي البلاد

07:33 م الأحد 05 يناير 2020
الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل يشهر سكينًا شرقي البلاد

الشرطة الفرنسية

باريس - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن الشرطة أصابت رجلا بعد أن أطلقت عليه النار، حيث قال شهود عيان إن الرجل كان يشهر سكينًا وقال "الله أكبر".

ولم ترد أنباء عن إصابة أشخاص آخرين في ذلك الحادث الذي وقع في مدينة ميتز.

وجاء الحادث بعد يومين من قيام شاب بقتل شخص وجرح اثنين آخرين في حادث طعن عشوائي بسكين في إحدى ضواحي باريس. وأردته الشرطة قتيلا بعد ذلك.

الشرطة الفرنسية اطلاق نار

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