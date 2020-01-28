"سكاي نيوز": الصين توصي مواطنيها بعدم السفر خارج البلاد

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن الحكومة الصينية، أعلنت توصية مواطنيها، بإرجاء السفر إلى خارج البلاد، مع انتشار فيروس "كورونا".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات هناك، ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 106 وفيات، اليوم الثلاثاء، وإصابة أكثر من 1300 شخص، داخل الصين فقط.

وذكرت لجنة الصحة إحدى المقاطعات الصينية، وسط البلاد، والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا المستجد 2019"، إن الفيروس حصد أرواح 24 شخصًا جديدًا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106.

وأضافت: "انتقلت العدوى إلى 1291 شخصًا آخر مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 1300 شخص".

كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.​