الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 56 شخصا

بكين- (دب أ):

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 56 شخصا على الأقل بالإضافة إلى اصابة 1975 شخصا بالمرض، وذلك مع استمرار انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي، وفقا لمفوضية الصحة الوطنية في الصين.

وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن عدد المصابين يتضمن 324 شخصا حالتهم حرجة.

وأشارت إلى أن غالبية الذين وافتهم المنية حتى الآن جراء الإصابة بفيروس كورونا كانوا في أواخر الخمسينيات من العمر ومن هم أكبر سنا، ومن بينهم طبيب كان يتعامل مع المرضى وعالج عددا من مرضى الفيروس.

وفي وقت متأخر من يوم السبت، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن الصين لا تزال تواجه "وضعًا خطيرًا" حيث اتخذت الحكومة إجراءات صارمة على نحو متزايد لاحتواء انتشار الفيروس عن طريق تقييد حركة المواطنين.

واعتبارا من اليوم الأحد، ستكون حركة المرور إلى داخل وخارج مدينة ووهان، مركز اندلاع الفيروس في وسط الصين والخاضعة حاليا للحجر الصحي، محدودة.

كما لن يتم السماح للحافلات من وإلى العاصمة الصينية بكين. كما تم تعليق جميع المجموعات السياحية، وهي وسيلة شائعة لسفر الصينيين، إلى أجل غير مسمى لمنع الناس من السفر.

يشار إلى أنه تم الإبلاغ أيضا عن تسجيل حالات إصابة بالفيروس في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، فضلاً عن الأراضي الصينية في هونج كونج وماكاو.