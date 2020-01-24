اليونان تؤكد رغبتها في المشاركة بمحادثات ليبيا

أثينا- (أ ش أ):

كرر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، طلب أثينا للمشاركة في أي جولة جديدة من المحادثات تُجرى بخصوص الوضع في ليبيا، معتبرا أن استبعاد اليونان من محادثات برلين بشأن ليبيا كان خطأً.

وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، "أجريت مناقشات صادقة للغاية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. أعتقد أن عدم دعوة اليونان لمؤتمر برلين كان خطأً".

وأضاف "أود أن أكون واضحًا اليونان أقرب دولة مجاورة لليبيا، هي ركيزة من ركائز الاستقرار.. لسنا جزءًا من المشكلة، ولكننا جزء من الحل".. مشيرًا إلى أن المسألة لا تقتصر على صراعات القوة الداخلية في ليبيا.

وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان تعتبر اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا "غير قانوني تمامًا".

وفيما يخص نوايا تركيا لإجراء أعمال حفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال ميتسوتاكيس إنه حان الوقت لكي تولي أوروبا مزيدًا من الاهتمام لما يحدث في المنطقة.