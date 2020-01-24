قيادي شيعي: مظاهرات العراقيين رسالة واضحة للرئيس الامريكي

بغداد- (د ب ا ):

صرح الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية اليوم الجمعة أن خروج العراقيين في مظاهرة مليونية أوصلت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لامكان لتواجد القوات الأجنبية على أرض العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في تويتر "إن المظاهرة المليونية كانت واضحة وأنها رسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهي أنك إذا لم تخرج بارادتك، فإنك ستخرج رغما على أنفك".

وشارك عشرات الاف من العراقيين الشيعة من جماهير الاحزاب والفصائل المسلحة اليوم في مظاهرات تطالب باخراج القوات الامريكية والاجنبية من العراق حاملين اعلام العراق ولافتات تطالب بخروج القوات الأمريكية والاجنبية من العراق استمرت لنحو خمسة ساعات ثم انسحبت من مكانها في أحد شوارع حي الجادرية ببغداد.

كان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من الشهر الجاري على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إنهاء وجود كل القوات الاجنبية في البلاد.

وجاء القرار عقب هجوم أمريكي في مطلع الشهر الجاري اسفر عن مقتل القائد الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

كان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من الشهر الجاري على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إنهاء وجود كل القوات الاجنبية في البلاد.

وجاء القرار عقب هجوم أمريكي في مطلع الشهر الجاري اسفر عن مقتل القائد الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.