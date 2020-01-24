واشنطن تدعو مواطنيها إلى عدم الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد- (أ ش أ):

دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة مواطنيها إلى عدم الاقتراب من سفارة واشنطن في العاصمة بغداد، وذلك تزامنا مع انطلاق تظاهرات احتجاجية تندد بالوجود الأمريكي في العراق.

وأفادت السفارة الأمريكية في بغداد ـ حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ بأن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة بغداد تظاهرات وإجراءات أمنية مشددة من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق أغلب الطرق، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار العمل بشكل طبيعي في قنصليتها العامة بمحافظة أربيل شمالي العراق.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر أمني عراقي عن اتخاذ الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الأمريكي في البلاد.

وكان البرلمان العراقي قد صادق في وقت سابق على قرار يقضي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد الدولي في غارة أمريكية مطلع الشهر الجاري.