وزارة الخارجية الأمريكية تعلن وقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة ابتداء من غدا الجمعة .

ذكرت ذلك قناة " الحرة الأمريكية" اليوم /الخميس/، في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.