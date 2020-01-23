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وزارة الخارجية الأمريكية تعلن وقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة

07:58 م الخميس 23 يناير 2020
وزارة الخارجية الأمريكية تعلن وقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة ابتداء من غدا الجمعة .

ذكرت ذلك قناة " الحرة الأمريكية" اليوم /الخميس/، في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة

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