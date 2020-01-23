وزارة الخارجية الأمريكية تعلن وقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة
07:58 م الخميس 23 يناير 2020
واشنطن - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستوقف منح تأشيرات دخول للبلاد بهدف الولادة ابتداء من غدا الجمعة .
ذكرت ذلك قناة " الحرة الأمريكية" اليوم /الخميس/، في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
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