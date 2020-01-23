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البيت الأبيض: ترامب سيشارك في مسيرة مناهضة للإجهاض غدا

04:08 ص الخميس 23 يناير 2020
البيت الأبيض: ترامب سيشارك في مسيرة مناهضة للإجهاض غدا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك غدا الجمعة في مسيرة مناهضة للإجهاض.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن المسيرة ستكون في واشنطن، وينظمها تجمع "مسيرة من أجل الحياة" الذي يحتج سنويا بسلام على ممارسة الإجهاض.

وقال دير إن ترامب سيكون أول رئيس على الإطلاق يشارك بتلك المسيرة.

وكان ترامب قد قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أراكم الجمعة .. حشد كبير!".

دونالد ترامب مسيرة مناهضة للإجهاض البيت الأبيض
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