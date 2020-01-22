أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

واشنطن تعتزم إضافة ست دول بينها السودان لقائمة حظر السفر

09:03 م الأربعاء 22 يناير 2020
واشنطن تعتزم إضافة ست دول بينها السودان لقائمة حظر السفر

دونالد ترامب

برلين (دويتشه فيله)

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر، بينها السودان ونيجيريا، ممن تعتبرها الإدارة الأمريكية أنها أخفقت في الامتثال للمتطلبات الأمنية وفق ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة.

نقلت تقارير إعلامية أمريكية متطابقة الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات. وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.

وسبق لترامب أن صرح في مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر، لكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول. وقال موقع بوليتيكو إنه من المتوقع صدور بيان في وقت قريب قد يكون يوم الاثنين.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المعنية.

فنيجيريا على سبيل المثال، صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكثرها سكانا، شريك لواشنطن في الحرب على الإرهاب وهناك جالية نيجيرية كبيرة تعيش في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الدول التي تخفق في الامتثال للمتطلبات الأمنية بما في ذلك اشتراطات تطبيق القياسات الحيوية وتبادل المعلومات وإجراءات لمكافحة الإرهاب تواجه احتمال فرض قيود عليها تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلبات للتعليق، بينما امتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.

ويشمل الحظر الحالي مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا واليمن إضافة إلى بعض المسؤولين من فنزويلا وأقاربهم.

وكان الحظر يشمل تشاد أيضا قبل رفعها من القائمة في أبريل 2018.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب السودان نيجيريا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

البرلمان المغربي يصادق على ترسيم حدود يشمل المجال البحري للصحراء الغربية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان