بعد إعلان تشكيل الحكومة.. اعتصام وقطع للطرقات في لبنان (فيديو)

كتب - محمد صفوت

خرج متظاهرو لبنانيون مساء اليوم الثلاثاء، فور إعلان الرئيس ميشال عون، تكشيل الحكومة اللبنانية الجديدة، احتجاجًا على تشكيل الحكومة برئاسة حسان دياب، وقطعوا عدة طرقات في لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتجمع المئات أمام مجلس النواب اللبناني، احتجاجًا على تشكيل حكومة برئاسة دياب الذي كان وزيرًا في حكومات لبنانية سابقة، للإعلان عن رفضهم للحكومة واستمرارهم في التظاهر للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، من خارج الطبقة السياسية التي حكمت لبنان طوال العقود الماضية.

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات المقطوعة في الشمال، هي: "ساحة النور، وطلعة مشروع القبة، ومفرق جبل محسن، والبداوي، والمنية محلة عرمان، والمحمرة" وفي البقاع قطعت طرقات، "تعلبايا، سعد نايل، ومفرق المرج، وجديتا العالي، ومفرق قب إلياس، ومستديرة زحلة، ومفرق المصنع راشيا".

وعمد بعض المحتجون الذين كانوا يجولون في طرابلس، إلى تحطيم واجهات مصرف "سيدروس" والصراف الآلي، وإغلاق جادة رياض الصلح في الجميزات بحاويات النفيات، ومن ثم تابعوا مسيرتهم باتجاه دائرة التربية والتعليم عند تقاطع طريق الميناء، واحرقوا النفايات في بعض المستوعبات.

واعتصم عدد منهم أمام منزل الوزير فيصل كرامي وأمام منبى السرايا وهو مركز رئاسة مجلس وزراء لبنان في بيروت، مرددين هتافات مؤيدة للثورة ومطالبها، ومناهضة لما وصوفه بالنظام الفاسد.

وبدأت الدعوات للخروج والتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الانتشار، وسط دعوات لقطع الطرقات غدًا في كافة المدن والمناطق في لبنان احتجاجًا على تكليف دياب بتشكيل الحكومة.

وأطلق رواد التواصل الاجتماعي في لبنان، عدة هاشتاجات مناهضة للحكومة الجديدة وللدعوة للتظاهر ضدها، ومنها "#حسان_دياب_لا_يمثلني، و#تسقط_حكومة_الوكلاء و#حكومة_الفشل، و#ارحل_ميشال_عون" وتصدر بعضها الترند الرسمي لموقع توتير في لبنان.

وكان قد وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، متضمنا أسماء الوزراء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

Hundreds of protesters already out against Lebanon’s new government. #LebanonProtests #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Vlvis8nESH