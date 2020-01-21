الرئيس الروسي يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده
07:31 م الثلاثاء 21 يناير 2020
موسكو - (أ ش أ)
وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الأخيرة وذلك تمهيداً لاقتراح إجراء تعديل الدستور.
ذكرت الخبر شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الثلاثاء/، من دون التطرق للمزيد.
وكان رئيس الوزراء الروسي السابق ، ديمتري ميدفيديف، قد أعلن منذ أيام استقالة حكومته في بيان مفاجيء له بعد خطاب حالة الأمة للرئيس بوتين.
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