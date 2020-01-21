الرئيس الروسي يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده

موسكو - (أ ش أ)

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الأخيرة وذلك تمهيداً لاقتراح إجراء تعديل الدستور.

ذكرت الخبر شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الثلاثاء/، من دون التطرق للمزيد.

وكان رئيس الوزراء الروسي السابق ، ديمتري ميدفيديف، قد أعلن منذ أيام استقالة حكومته في بيان مفاجيء له بعد خطاب حالة الأمة للرئيس بوتين.