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الرئيس الروسي يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده

07:31 م الثلاثاء 21 يناير 2020
الرئيس الروسي يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ)

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الأخيرة وذلك تمهيداً لاقتراح إجراء تعديل الدستور.

ذكرت الخبر شبكة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الثلاثاء/، من دون التطرق للمزيد.

وكان رئيس الوزراء الروسي السابق ، ديمتري ميدفيديف، قد أعلن منذ أيام استقالة حكومته في بيان مفاجيء له بعد خطاب حالة الأمة للرئيس بوتين.

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فلاديمير بوتين روسيا

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