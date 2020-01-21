العراق: فتح تحقيق باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد

القاهرة- (وكالات):

أعلن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد الليلة الماضية.

وقال عبد المهدي في بيان صحفي "نستنكر الاستهداف الذي تعرضت له السفارة الأمريكية بالصواريخ ليلة أمس، وهذا الاستهداف جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق".

ووجه عبد المهدي قيادة عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة.