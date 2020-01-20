بنجلاديش: إعدام 10 مسلحين لتنفيذ تفجير استهدف مظاهرة في 2001

دكا- (د ب أ):

أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، صدور أحكام بالإعدام بحق عشرة مسلحين من جماعة إسلامية محظورة لتنفيذ هجمات تفجيرية على تجمع سياسي حاشد خلفت خمسة قتلى في دكا قبل نحو عقدين.

وقال محامي الادعاء صلاح الدين هاولدر إن إحدى محاكم دكا أصدرت العقوبة بحق أعضاء فصيل بنجلاديش من حركة الجهاد الإسلامي، حيث قالت إنه جرى إثبات المزاعم ضدهم بما لا يدع مجالا للشك.

وأضاف أن المحكمة أمرت بإعدام المسلحين شنقا .

وقتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات بعد الهجمات على التجمع الذي نظمه الحزب الشيوعي البنجلاديشي في العاصمة دكا في 20 يناير 2001.

وبرأت المحكمة ساحة شخصين حيث لم يتم إثبات المزاعم ضدهما. وقال محامي الادعاء إن المحكمة قالت إن المسلحين استهدفوا أعضاء الحزب لأنهم يرونهم كفارا.

وكان أربعة من المتهمين حاضرين عند النطق بالحكم وسط إجراءات أمنية مشددة. وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الغائبين.

وتوصل المحققون إلى أن رئيس حركة الجهاد الإسلامي عبد الحنان و12 من المتواطئين خططوا الهجمات ونفذوها.

وجرى إسقاط الاتهامات بحق عبد الحنان بعد إعدامه في 2017 بسبب هجوم استهدف السفير البريطاني السابق لدى بنجلاديش أنور شودري. ونجا شودري من الهجوم ولكن ثلاثة آخرين قتلوا.

وجرى استجواب 46 شاهدا خلال المحاكمة الخاصة بتفجير التجمع الحاشد. وألقي باللائمة على حركة الجهاد الإسلامي في تنفيذ 13 هجوما على الأقل في بنجلاديش بين عامي 1999 و2005.