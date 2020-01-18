تونس تعتذر عن المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

وكالات

أعربت تونس، عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، يوم أمس الجمعة، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرّر تنظيمه ببرلين غدًا الأحد.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، تمسكها الدائم بالسلم والأمن الدوليين لافتة إلى أنه لا يمكن إلاّ أن تُثني على أيّ مسعى من أجل تحقيق هذا الهدف وتُقدّر عاليا الجهود التي بذلتها المستشارة الألمانية، وتُؤكّد بالمناسبة على العلاقات المتميزة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والحرص على مزيد تطويرها.

وذكرت الخارجية التونسية، في بيان لها اليوم، أن الدعوة وصلت متأخرة إلى تونس، ما يمنعها من المشاركة خاصة أنها لم تشارك في المسار التحضيري للمؤتمر الذي إنطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، واعتبارًا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلاً كقوة اقتراح إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر.