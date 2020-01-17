كندا تطالب إيران بتعويض عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة

وكالات:

طالب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الحكومة الإيرانية، بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي سقطت غرب إيران، بصاروخ إيراني، ما أسفر عن مصرع 176 شخصًا، من جنسيات مختلفة.

وشدد ترودو، في كملة، نقلتها فضائية "العربية"، على مطالبته بتحقيق شامل في أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران.

ذكرت وكالة أنباء إسنا الإيرانية اليوم الجمعة نقلا عن مسؤول حكومي أنه تم تحديد هويات جثث كل ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها فوق إيران الأسبوع الماضي وأنه بات بالإمكان إعادة جثامينهم إلى ذويهم.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية قد أسقطت بصاروخ خلال قيامه بالرحلة رقم بي إس 752 فوق طهران في 8 يناير الجاري.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم هاجموا الطائرة بشكل غير متعمد لأنها بدت أنها قريبة للغاية من منشآت عسكرية خلال يوم كانت فيه إيران في حالة تأهب قصوى، وكانت إيران قد أطلقت صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تتمركز فيها قوات أمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران تعمل مع دول أخرى معنية بالمأساة لضمان حصولها على رفات الضحايا.

ووفقا لمسؤولين إيرانيين، كان 176 شخصا على متن الطائرة من بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويدين. بينما كان الآخرون من بريطانيا وأفغانستان.