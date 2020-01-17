تسجيلات مُسربة وراء استقالة رئيس الوزراء الأوكراني

كييف- (أ ف ب):

قدّم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي جونشاروك، اليوم الجمعة، استقالته بعد نشر تصريحات نُسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد.

وكتب غونشاروك على صفحته على موقع فيسبوك "من أجل إزالة كل الشكوك بشأن احترامنا وثقتنا تجاه الرئيس، كتبت رسالة استقالة وسلمتها للرئيس".

وتعليقاً على تصريحات أثار نشرها أزمة سياسية في أوكرانيا، كتب جونشاروك أن "مضمونها خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس".

وقال "هذا الأمر غير صحيح" مضيفاً "وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس".

وأكّدت الرئاسة الأوكرانية أنها تلقّت رسالة الاستقالة وأشارت إلى أنه سيتمّ "درسها".

ونُشرت هذا الأسبوع تسجيلات قُدّمت على أنها من اجتماع غير رسمي عُقد في 16 ديسمبر بين وزراء ومسؤولين في المصرف المركزي.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، يناقش المشاركون في الاجتماع كيفية شرح القرارات الاقتصادية للرئيس زيلينسكي وهو ممثل كوميدي سابق دخل عالم السياسة بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في أبريل.

ويقول جونشاروك في هذه التصريحات إن الشرح يجب أن يكون بسيطاً لأن "زيلينسكي لديه فعلاً فهم بدائي للاقتصاد".