زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال شرقي إيران

طهران - (د ب ا):

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.

وحددت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران مركز الزلزال على مسافة 48 كلم من منطقة سنكان خواف وعلى عمق 8 كيلومترات، ووقت وقوعه في الساعة السابعة و23 دقيقة حسب التوقي المحلي،بحسب وكالة أنباء فارس .

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل نظراً لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية ، وقع احدهما في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر مخلفا 37 آلف قتيل و 100 الف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران .

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 واسفر عن مقتل 31 ألف شخص.