أوكرانيا والناتو يجريان تدريبات مشتركة في أكتوبر بحوض البحر الأسود

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن كييف وحلف الناتو سيجريان في الفترة من 5 أكتوبر المقبل حتى 9 من نفس الشهر، تدريبات مشتركة تحت اسم "الاستقرار المتين-2020" لحماية البنية التحتية الحيوية في منطقة البحر الأسود.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع وثيقة بهذا الصدد، من قبل نائب رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي ، دميتري كوليبا، والسفيرة بيتينا كادينباخ، نائب الأمين العام للناتو للشؤون السياسية وسياسة الأمن، وفقًا لما أورته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ونقل البيان عن كوليبا قوله: "نحن بحاجة إلى مزيد من المناورات والتدريبات وإجراءات أوسع نطاقاً مع الناتو، واليوم نخطو خطوة جديدة في هذا الاتجاه، المناورات مهمة أيضا لتطوير نظام استقرارنا الوطني في مواجهة التهديدات الهجينة".

وأوضح البيان أن التدريبات ستجري في الفترة 5-9 أكتوبر عام 2020 في أوديسا، وسيقوم المشاركون من أوكرانيا ودول "الناتو" بالتدريب على طرق اتخاذ إجراءات في حالات الأزمات التي قد تنشأ في منطقة البحر الأسود. والهدف من ذلك هو الاستجابة السلسة، وفي الوقت المناسب وبكفاءة، للهجمات الإلكترونية والهجمات على الموانئ بهدف الاستيلاء على طرق النقل والتهديدات الأخرى."

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 200 متخصص سيشاركون في التدريبات، وستقوم مدرسة البحرية العليا الأميركية بتقييم تفاعل المشاركين.