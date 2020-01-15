إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من "خطوات خاطئة" تتعلق بالاتفاق النووي

طهران- (د ب أ):

حث الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاتحاد الأوروبي على تجنب اتخاذ أي "خطوة خاطئة" فيما يتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015، بعد أن زادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا من الضغوط على الجمهورية الإسلامية من خلال تفعيل آلية فض النزاع التي يشملها الاتفاق.

وقال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء: "إذا اتخذتم (دول الاتحاد الأوروبي) خطوة خاطئة، فسوف يكون لها تأثير ضار عليكم ... ينبغي عليكم أن تتصرفوا بشكل صحيح"، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وفعّل الاتحاد الأوروبي آلية لفض النزاع ضد إيران، أمس الثلاثاء، للضغط على البلاد لوقف انتهاك الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه في عام 2015 مع ست دول أخرى للحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات بشكل شامل.

وأصبح الاتفاق في خطر منذ عام 2018، عندما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من جانب واحد وفرضت عقوبات اقتصادية.

وفي مايو الماضي، أعلنت إيران أنها سوف تتجاهل الأحكام الرئيسية للاتفاق، وانتهكت بعد ذلك القيود المفروضة على كمية اليورانيوم المسموح بتخصيبها ودرجة النقاء. وفي 5 يناير، قالت الحكومة إنها لم تعد ترى نفسها ملزمة بالاتفاق بعد أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية في العراق.

وذكر روحاني أن تنفيذ الاتفاق النووي، على النحو المنصوص عليه والذي وقعت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا وإيران - وليس تفعيل آلية فض النزاع - هو المسار الصحيح.

وأضاف أنه حالما يحدث هذا، سوف تعود إيران تماما وبشكل كامل إلى الاتفاق النووي.