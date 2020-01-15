رئيس وزراء السودان : القوات المسلحة والدعم السريع قامت بعمل كبير لحفظ الوطن

الخرطوم - (أ ش أ):

أثنى رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، على القوات المسلحة والدعم السريع، لما قامت به من "عمل كبير ومقدر"، للسيطرة على الأحداث، التي شهدتها الخرطوم، موضحا أن تلك الأحداث أريد منها أن توقف قطار التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار والسلام.

كان رئيس هيئة الأركان بالسودان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أعلن أن القوات المسلحة والدعم السريع اقتحمت عدة مواقع تمردت فيها قوات من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، ما أسقط شهيدين في صفوف القوات المسلحة، و4 مصابين، فضلا عن عدد من المفقودين.

وقال رئيس الوزراء السوداني، في تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء في أعقاب اجتماع رفيع بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، "نترحم على أرواح من فقدنا من الشهداء الذين ضحوا من أجل الاستقرار ورفعة هذا الوطن"، معربا عن أسفه للأحداث التي وقعت في الخرطوم أمس، والتي كان القصد منها قطع الطريق على ثورة الشعب والانتقال لبناء ديمقراطية راسخة سلسة.

وأعرب عن ثقته في القوات المسلحة وقدرتها على حفظ الأمن، مضيفا "نؤكد لشعبنا ولشعوب المنطقة والعالم، أن النموذج السوداني الذي يقوم على الشراكة الصلبة بين المكونين العسكري والمدني، يتقدم بثبات نحو بناء وتقديم تجربة راسخة وقوية نستطيع أن نفيد بها الإقليم والعالم"، مشيدا بالقوات المسلحة والدعم السريع، لما قامت به من دور للحفاظ على الوطن.