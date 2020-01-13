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انتشال جثة طفل غرق قبل 7 أيام في ترعة الإسماعيلية بالخانكة

10:28 م الإثنين 13 يناير 2020
انتشال جثة طفل غرق قبل 7 أيام في ترعة الإسماعيلية بالخانكة

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

انتشلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، اليوم الإثنين، جثة طفل غرق قبل سبعة أيام في مياه ترعة الإسماعيلية، أمام كوبري أبوزعبل بالخانكة.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدي إخطارًا من شرطة النجدة بغرق الطفل "السيد. أ. ح - 11 عامًا"، مقيم بمنطقة أبوزعبل بالخانكة، في مياه ترعة الإسماعيلية.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري بقيادة اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالقليوبية، وجرى العثور على جثة الطفل بعد 7 أيام من جهود قوات الإنقاذ النهري وتسليمها إلى أسرته.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. ​

ترعة الإسماعيلية الخانكة قوات الإنقاذ النهري القليوبية

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