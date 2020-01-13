وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي يبدأ زيارة إلى السودان

الخرطوم - أ ش أ

وصل إلى الخرطوم، اليوم الاثنين، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، حيث كان في استقباله في مطار الخرطوم وكيل وزارة الخارجية السودانية الدكتور الصديق عبد العزيز.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم - أنه من المتوقع أن يلتقي قرقاش مع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، ووكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز.