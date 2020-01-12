البنتاجون يكذب ترامب: لا أدلة على تخطيط إيران لمهاجمة 4 سفارات أمريكية

وكالات:

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه لا يرى أدلة محددة من مسؤولي المخابرات على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة 4 سفارات أمريكية.

وقال لفضائية "سي بي إس"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" لم تكن تستند إلى أدلة محددة بشأن هجوم على أربع سفارات.

ونفى إسبر أن يكون ضباط الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، قدموا أدلة ملموسة بشأن مزاعم ترامب شن إيران هجمات على 4 سفارات أمريكية.

ومنذ تأكيد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد، زعم مسؤولو الإدارة أنهم تصرفوا بسبب خطر وشيك بشن هجمات على الدبلوماسيين الأمريكيين والقوات الأمريكية في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.