مسلح يقتل 3 أشخاص في الشارع بثاني أكبر المدن الكرواتية

بلجراد - (د ب أ)

أطلق مسلح النار، في مدينة سبليت الساحلية الكرواتية، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما ذكرت قناة "إتش آر تي" الرسمية.

وقال رئيس بلدية سبليت أندرو كرستولوفيتش أوبارا عبر موقع فيسبوك إنه تم القبض على المشتبه به في تنفيذ الهجوم. وأضاف: "لم تشهد (المدينة) منذ عقود مثل هذا العمل الذي صدم أهل هذه المدينة ".

وذكرت الشرطة في ثاني أكبر مدن كرواتيا أنه تم القبض على شخصين لكنها لم تدل بالمزيد من التفاصيل.

وأطلق منفذ الهجوم المزعوم، الذي كان يرتدي ملابس سوداء، النار على الضحايا في وسط المدينة وفر. ولم يتضح نوع المسدس الذي استخدمه.

ودعت الشرطة السكان إلى تجنب المنطقة والبقاء في منازلهم، عقب الهجوم.

ونقلت صحيفة "24 ساتا" عن مصادر بالشرطة قولها إن القاتل، الذي يتردد أنه بحار، انتقم من الضحايا "لإساءتهم معاملة" شقيقه.