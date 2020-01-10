مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الحكومة الأمريكية ليست مؤهلة للحوار

طهران- (د ب أ):

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي أن الحكومة الامريكية ليست مؤهلة للحوار وأنها تناصب العداء للشعب الايراني.

جاء ذلك في معرض رده على رسالة مندوبة أمريكا في الامم المتحدة، كيلي كرافت إلى مجلس الامن والتي دعت فيها الى اجراء حوار بدون شروط مسبقة مع ايران، حيث أكد تخت روانجي في تصريح صحفي: "ما نفهمه هو أن الحكومة الامريكية غير مؤهلة للحوار، وانها تناصب العداء للشعب الايراني، وما دام هذا العداء مستمرا، فالحديث عن ما يريدون القيام به للتعاون غير مفهوم على الإطلاق"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف تخت روانجي: "الشعب الايراني لا ينخدع بمثل هذا الكلام.

كانت المندوبة الامريكية في الامم المتحدة قد بعثت برسالة إلى مجلس الامن الدولي حاولت فيه تبرير قتل قائد قوة القدس للحرس الثوري الفريق قاسم سلماني، واعلنت فيها استعداد بلادها للحوار مع ايران بدون شروط مسبقة.