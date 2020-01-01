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أنباء عن قصف جوي جنوب الصومال

04:03 م الأربعاء 01 يناير 2020
أنباء عن قصف جوي جنوب الصومال

قصف جوي-أرشيفية

جوبا السفلى(الصومال)- (د ب أ):

نفذت طائرات حربية أجنبية غارة جوية بالقرب من قرية دهوبلي في منطقة جوبا السفلى جنوب الصومال أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر في المنطقة لإذاعة شبيلي الصومالية اليوم الأربعاء إنهم سمعوا دوي انفجارات شديدة نتيجة لإطلاق صواريخ من الطائرات.

ولم يتضح عدد القتلى أو المصابين في القصف الجوي وانقطعت خطوط الهاتف في المنطقة.

وتواصل جماعة "الشباب" شن هجمات ضد قوات صومالية وأخرى تابعة للاتحاد الإفريقي في المنطقة، التي تسيطر على ولاية جوبالاند الصومالية.

قصف جوي طائرات حربية أجنبية غارة جوية الصومال

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