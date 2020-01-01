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انسحاب جميع المتظاهرين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد

04:27 م الأربعاء 01 يناير 2020
انسحاب جميع المتظاهرين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد

السفارة الأمريكية في بغداد

القاهرة- (وكالات):

أفاد التلفزيون الرسمي العراقي مساء الأربعاء بانسحاب جميع المتظاهرين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

أفادت وكالة رويترز بأن مجمل أنصار الحشد بدأوا الانسحاب، إلا أن البعض لا يزال متواجداً في المنطقة.

وكانت هيئة الحشد الشعبي دعت في وقت سابق، وبعد وقوع مواجهات في محيط السفارة، أنصار الفصائل المنضوية ضمنها إلى الانسحاب.

وأمرت قيادة الحشد أنصارها بالانسحاب من أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بعد يوم من الاعتصام، لكن أحد الفصائل الموالية لايران رفض ذلك. ودعا الحشد في بيان وجهه إلى أنصاره إلى "الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك" معتبراً أن رسالة المتظاهرين وصلت". لكن مسؤولا رفيعا في كتائب حزب الله الفصيل الموالي لايران، أكد لفرانس برس سابقاً رفضه الانسحاب والاستمرار في الاعتصام.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية/الحدث بقطع شارع أبو نؤاس، بعد نصب خيم لأنصار الحشد في الشارع، أمام فندق بابل، إثر انسحابهم من أمام السفارة.

السفارة الأمريكية في بغداد العراق تظاهر

الخبر التالى:

رويترز: فصائل مسلحة بدأت بالانسحاب من محيط السفارة الأمريكية ببغداد
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