منظمة التحرير الفلسطينية تندد بقرار محكمة إسرائيلية يجيز احتجاز جثامين قتلى فلسطينيين

رام الله- (د ب أ):

نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار للمحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين، يجيز احتجاز جثامين القتلى الفلسطينيين.

واعتبرت الهيئة ، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن القرار المذكور يأتي بنوايا مُبيّتة من القضاء الإسرائيلي من أجل التفاوض والمساومة مع التنظيمات الفلسطينية في غزة لإطلاق سراح جنود إسرائيليين محتجزين في القطاع.

وجاء في البيان أن القرار يعبر عن "تساوق واضح ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري، للتفنن بإصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين".

وأضاف أنه "إجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان".

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في وقت سابق اليوم أن الهيئة سترفع دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بتسليم جثمان الأسير الفلسطيني بسام السايح الذي توفى أمس داخل السجون الإسرائيلية.

وأعاد الأسرى الفلسطينيون في كافة السجون الإسرائيلية وجبات الطعام المقدمة لهم للضغط على إدارة السجون بتسليم جثمان السايح.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم وفاة الأسير السايح "جريمة قتل متعمدة نتيجة الإهمال الطبي" بحقه.

وكان السايح، 47 عاما، توفى أمس جراء معاناته من مرض السرطان، علما أنه كان معتقلا منذ عام 2015 ولم يصدر بحقه حكم بعد.