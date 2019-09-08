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    غرق سفينة بضائع قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية

    10:48 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    غرق سفينة بضائع قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية

    غرق سفينة بضائع

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الأمريكية، أن سفينة بضائع غرقت اليوم الأحد، إثر اشتعال النيران بها قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية .

    وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن قوات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 20 شخصًا كانوا على متن السفينة التي تحمل اسم "جولدن راي"، فيما اعتبر 4 آخرين في عداد المفقودين، موضحة أن قوات الإنقاذ تعكف في الوقت الراهن على وضع خطة مأمونة لدخول السفينة، فيما لم تتوافر حتى الآن أية تقارير عن أسباب اندلاع الحريق.

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    غرق سفينة بضائع ولاية جورجيا حرس السواحل الأمريكية

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