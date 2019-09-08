غرق سفينة بضائع قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الأمريكية، أن سفينة بضائع غرقت اليوم الأحد، إثر اشتعال النيران بها قبالة سواحل ولاية جورجيا الأمريكية .

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن قوات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 20 شخصًا كانوا على متن السفينة التي تحمل اسم "جولدن راي"، فيما اعتبر 4 آخرين في عداد المفقودين، موضحة أن قوات الإنقاذ تعكف في الوقت الراهن على وضع خطة مأمونة لدخول السفينة، فيما لم تتوافر حتى الآن أية تقارير عن أسباب اندلاع الحريق.