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    رويترز: وكالة الطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم بموقع إيراني

    06:13 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    رويترز: وكالة الطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم بموقع إيراني

    وكالة الطاقة الذرية

    مصراوي - وكالات

    نقلت وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين القول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت آثار لليورانيوم بعد أخذ عينات من موقع في العاصمة الإيرانية طهران.

    وقال دبلوماسيان وصفتهما رويترز بأنهما مطلعان على عمليات تفتيش وكالة الطاقة، إن العينات أخذتها المنظمة من موقع في طهران وصفه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "مخزن نووي سري"، مضيفة أن إيران لم تقد تفسير على ذلك.

    وأضاف الدبلوماسيان أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم وطلبت من إيران تقديم تفسير. لكن طهران لم تفعل ذلك مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران.

    وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط وردت إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

    وكالة الطاقة الذرية آثار يورانيوم إيران

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