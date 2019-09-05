ألمانيا: مئات الاعتداءات ضد اللاجئين في 2019

برلين - (د ب أ):

سجلت الشرطة الألمانية 609 اعتداءات على اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت وزارة الداخلية، في معرض ردها على طلب إحاطة من جانب حزب اليسار، أن معظم منفذي هذه الاعتداءات من الوسط اليميني المتطرف، حسبما جاء في الرد الذي كانت صحيفة "نويه أوسنا بروكر تسايتونج" الألمانية أول من ينشره.

وذكرت الشرطة أن المهاجرين في ولاية براندنبورج، شرق ألمانيا، كانوا الأكثر تعرضا لمثل هذه الاعتداءات على مستوى ألمانيا، وتراوح الاعتداء بين الإهانة اللفظية والاعتداء الجسدي.

ذكرت الشرطة أنها سجلت 124 اعتداء خارج أماكن المبيت، في ولاية براندبورج خلال الربع السنوي الثاني، في حين لم يتجاوز عدد الاعتداءات التي تعرض لها المهاجرون في ولاية شليسفيج هولشتاين، التي يعيش بها عدد مشابه من السكان، ستة اعتداءات بدافع سياسي، وذلك رغم أن عدد طالبي اللجوء في ولاية شليسفيج هولشتاين، شمال ألمانيا، أكثر بكثير منه في ولاية براندنبورج.

وأكدت أولّا يلبكه، العضو بحزب اليسار، أن "الدولة ملزمة بحماية هؤلاء"، وأشارت إلى أن الحزب سيعتمد على رصد مدى التزام وزارة الداخلية بهذا المبدأ من خلال قياس مدى جدية وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، في تنفيذ ما وعد به من إعادة هيكلة السلطات الأمنية المعنية بمكافحة التطرف اليميني، في أعقاب اغتيال رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل، فالتر لوبكه، على أيدي متطرف يميني.

وأكدت وزارة الداخلية في ردها على طلب الإحاطة أن "جميع من يعيشون في مجتمعنا، وصناع القرار السياسي مطالبون باتخاذ موقف ضد الموافقة الضمنية أو القبول الصامت لمثل هذه الاعتداءات التي ترتكب من قبل أقلية في مجتمعنا".

يشار إلى أن عدد الاعتداءات التي طالت اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا كان في النصف الثاني من عام 2018 أكثر من هذا العدد، حيث بلغ 878 اعتداء.

ولكن الشرطة تتلقى فيما بعد، غالبا، بلاغات عن وقوع اعتداءات ضد أجانب، بعد أن تكشف التحقيقات فيما بعد ، أنها كانت بدافع سياسي.