الرئيس الفلسطيني يطالب بضرورة تقديم الدعم اللازم لاستمرار عمل الأونروا

رام الله - (أ ش أ)

شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على أهمية الدور الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم خدماتها حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها، مطالبا بضرورة تقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات.

كما أكد الرئيس عباس - خلال استقباله المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء - على ضرورة العمل على إنجاح الاجتماع المزمع عقده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري لحشد الدعم المالي الدولي لسد العجز في موازنة "الأونروا".

بدوره، أطلع المفوض العام للأونروا، الرئيس عباس، على سير العمل في الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الوكالة خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين ودول الجوار.

وأكد استمرار الوكالة القيام بأعمالها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، رغم كل العجز الذي تواجهه نتيجة الضغوط المتعددة، على أمل أن يتم حشد الدعم الدولي لسداد هذا العجز.