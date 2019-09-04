مصر تدين التفجير الانتحاري الذي استهدف مجمع القرية الخضراء بأفغانستان

القاهرة - مصراوي:

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، التفجير الانتحاري الذي استهدف مُجمّع القرية الخضراء الذي يضم مقرات عدد من وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف.