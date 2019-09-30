إيران: تدمير اسرائيل "لم يعد حلمًا بل هدفًا يمكن تحقيقه"

طهران- (أ ف ب):

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الاثنين، أن تدمير إسرائيل أمر ممكن مشيرا الى ان ذلك "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".

وقال اللواء سلامي "لقد وفرنا في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (ثاني 40 عاما من الثورة) إمكانية تدمير الكيان الصهيوني المزيف".

وأضاف "لا بد في الخطوة الثانية من محو هذا الكيان المقيت من جغرافيا العالم وهو أمر لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه" وذلك كما نقل عنه الموقع الرسمي للحرس الثوري.

وأوردت تصريحاته ايضا وكالتا فارس للانباء وتسنيم.

وأدلى اللواء سلامي بهذه التصريحات في طهران خلال اجتماع دوري لقادة الحرس الثوري فيما يخشى عدد من المراقبين تصعيدا في التوتر بين طهران من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة اخرى يمتد إلى كل الشرق الأوسط.

وأوردت تصريحاته أيضا وكالة الانباء الايرانية (إرنا) في اطار خبر تحت عنوان "الأعداء يعانون من ضعف لا يمكن العودة عنه" مشددة على قول اللواء سلامي إنه رغم "العداء" لإيران فانها تزداد قوة "وستخرج منتصرة على خصومها".



ويعد العداء لاسرائيل من ثوابت سياسة إيران ما بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بينما تدعم طهران بشكل واضح حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية وحزب الله الشيعي اللبناني.

في يونيو 2018 أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "موقف" طهران الثابت بان اسرائيل تشكل "سرطانًا في الشرق الأوسط ويجب استئصاله".