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    إصابة 56 شخصا إثر ارتطام طائرة ركاب لدى هبوطها في روسيا

    12:53 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    إصابة 56 شخصا إثر ارتطام طائرة ركاب لدى هبوطها في روسيا

    أزور أير - ارشيفية

    موسكو - (د ب أ):

    أعلنت لجنة التحقيقات الاتحادية الروسية، اليوم الخميس، إصابة 56 شخصا إثر ارتطام طائرة ركاب روسية بارض المدرج لدى هبوطها في مطار بمدينة بارناول الروسية غرب سيبيريا.

    وأفادت لجنة التحقيقات بأن ثمة حريق اندلع في جهاز الهبوط الخلفي من الناحية اليمنى للطائرة، وهي من طراز "بوينج 767" أمريكية الصنع، بينما كانت تهبط على المدرج في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

    وقالت شركة طيران "أزور أير" في بيان لها: "لقد تم إجلاء جميع الركاب على الفور، بفضل الإجراءات المنسقة والمهنية لطاقم الطائرة"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل على متنها أكثر من 330 شخصا.

    وقد تم فتح تحقيق بشأن احتمال وجود انتهاكات لمتطلبات السلامة الجوية. وقالت شركة الطيران إنها تمتثل للتحقيق وأنها ستقوم بتعويض المصابين.

    شركة أزور أير إصابة ركاب طائرة ارتطام طائرة روسيا

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