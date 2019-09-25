"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف مصادرة سلطات الاحتلال لأموال الفلسطينيين

الرياض - (أ ش أ)

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لوقف المصادرة الممنهجة التي تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، لأموال الشعب الفلسطيني، بحجز عائدات الضرائب الفلسطينية ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وبما يسهم في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن ذلك جاء في اجتماع اللجنة السداسية الخاصة بفلسطين التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والقدس السفير سمير بكر ذياب :" إن الاجتماع يعقد في وقت تشهد فيه قضية فلسطين والقدس الشريف تحديات جسيمة وتطورات خطيرة، حيث تستمر إسرائيل، في ممارساتها وسياستها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وغيرها من الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشريف".

وأعربت المنظمة، عن عميق انشغالها إزاء قيام بعض الدول بافتتاح بعثات دبلوماسية ومكاتب تجارية وثقافية في مدينة القدس ، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويسهم في تكريس الاحتلال في القدس ويدعم سياسات الاستيطان فيها.

وجددت المنظمة تأكيدها على ضرورة إحياء مسار السلام لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ووفق مبادرة الرئيس محمود عباس التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018 ، والمتمثلة في إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية من خلال آلية دولية متعددة الأطراف.