وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيريه الإيراني والسعودي في نيويورك

نيويورك- (د ب أ):

التقى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، نظيريه السعودي والإيراني، في مستهل زيارته للأمم المتحدة في نيويورك.

تحدث ماس في البداية مساء يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) مع وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ثم مع نظيره الإيراني جواد ظريف، بشأن الأزمة المتصاعدة في منطقة الخليج.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الألماني اليوم الأربعاء في لقاء مع ممثلي الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية التي تمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.

ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل لقاء ماس بالجبير وظريف، كل على حدة.

يشار إلى أن ماس سيمثل بلاده خلال الأيام الثلاثة المقبلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي كلمة ألمانيا بعد غد الجمعة.

ومن المعروف أن ماس يشارك في المناقشة العامة الحالية للأمم المتحدة بهدف معلن، وهو تعزيز التعاون الدولي، حيث طرح بهذا الشأن مبادرة "التحالف المتعدد الأطراف" والذي يلتقي أعضاؤه لأول مرة غدا الخميس في إطار موسع.

وغادرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، نيويورك بعد وقت قليل من وصول وزير خارجيتها للمدينة التي استضافت أيضا قمة المناخ، والتي شاركت فيها ميركل قبل مغادرتها الولايات المتحدة.

كما التقت ميركل بعدد من الشخصيات السياسية على هامش الدورة العامة للأمم المتحدة، من بينهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وسيشارك في مباحثات ماس بشأن إيران إلى جانب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، وزراء خارجية كل من فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي وتحاول حاليا إثناء إيران عن تطوير برنامجها النووي من خلال فرض مزيد من العقوبات.

وشهدت الأزمة في الخليج مؤخرا تفاقما مأسويا ، وذلك بعد تعرض محطات لتكرير النفط في السعودية لهجوم بطائرة مسيرة، وهو الهجوم الذي تعتبر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران مسؤولة عنه.