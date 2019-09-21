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    إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وإغلاق متاجر شرق قلقيلية

    07:54 م السبت 21 سبتمبر 2019
    إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال وإغلاق متاجر شرق قلقيلية

    قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

    رام الله - (أ ش أ):

    أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، عقب اقتحامها البلدة وإغلاقها مصالح ومحال تجارية.

    وأفاد الناشط محمد رضوان - في تصريح اليوم - بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها الشاب ناجي مفيد إسماعيل رضوان (25 عاما)، بمنطقة البطن، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

    وقال إن قوات الاحتلال أغلقت محال تجارية في الشارع الرئيسي الممتد من مدخل البلدة حتى مدرسة عزون الثانوية للذكور، كما منعت المواطنين من أداء صلاة المغرب في مسجد البلدة، واعتلت سطح الحاووز، ورفعت العلم الإسرائيلي عليه.

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    قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي فلسطين اطلاق نار

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