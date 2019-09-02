"الجنائية الدولية" تأمر بتحقيق جديد في اعتداء إسرائيل على السفينة "مافي مرمرة"

لاهاي - (د ب أ)

أمرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأثنين، بإجراء تحقيق جديد في غارة إسرائيلية وقعت عام 2010 على سفينة تحمل إمدادات إلى قطاع غزة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا، قد صنفت الحادثة على أنها جريمة حرب محتملة، ولكنها رفضت اجراء تحقيق مبدئي ضد إسرائيل.

وأمر قضاة الاستئناف حاليا بينسودا بإعادة دراسة الأدلة في فترة تنتهي في الثاني من ديسمبر الماضي لاتخاذ قرار. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية في البداية التعقيب.

وفي مايو 2010، قتل عشرة أتراك بعدما اعتلى جنود إسرائيليون السفينة "مافي مرمرة" التي كانت تنقل إمدادات من تركيا متوجهة إلى الشعب الفلسطيني.

وفي تقرير إسرائيلي عن الحادث، قالت لجنة إن الأتراك، الذين كانوا على السفينة، هاجموا الجنود وكانوا مسلحين بفؤوس وسكاكين وقضبان حديدية.

وتسببت العملية العسكرية في غضب دولي وفي توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وكانت السفينة "مافي مرمرة" ترفع علم جزر القمر التي كانت قد استأنفت أول قرار أصدرته المدعية. وجزر القمر عضو في المحكمة الجنائية الدولية على عكس إسرائيل وتركيا.