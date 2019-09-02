مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحث الأطراف المتصارعة على العودة للانخراط في العملية السياسية

عمان- (د ب أ):

قال مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الاثنين، إنه يجب على الأطراف المتصارعة في اليمن العودة للانخراط في عملية سياسية لإنهاء الحرب، وذلك بعد يوم مما تردد عن شن قوات التحالف غارة جوية أسفرت عن مقتل العشرات في اليمن.

وقال جريفيث بعد اجتماعه مع وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم، في العاصمة الاردنية عمان: "يجب على الاطراف العودة للانخراط - بشكل عاجل - في العملية السياسية لانهاء الحرب وتخفيف الوضع الانساني الاليم."

ويأتي توقف والستروم في عمان في إطار جولة إقليمية تهدف إلى حشد الدعم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، بناء على اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات السلام التي كانت قد قامت الأمم المتحدة برعايتها في السويد، في ديسمبر الماضي.

وكتبت والستروم في تغريدة لها على موقع تويتر، "إن السويد تؤيد بصورة كاملة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بلا كلل، من أجل عملية سياسية متجددة في اليمن. هناك حاجة ضرورية للحوار بشأن الوضع في عدن، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة."

من ناحية أخرى، قال المتمردون إن اجتماعهم جاء بعد أن ضربت غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية، سجنا في جنوب غرب اليمن، أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 70 شخصا موالين للحكومة المعترف بها دوليا.