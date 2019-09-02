  • عاجل:البترول: حفر 10 أبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا لإجراء مباحثات مع الرئيس ترامب

    11:22 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
    أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا لإجراء مباحثات مع الرئيس ترامب

    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

    الكويت- (د ب أ):

    توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة.

    وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم أن الصباح سوف يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن يوم 12 سبتمبر الجاري. ويرافق الشيخ صباح- نائب رئيس الحرس الوطني- الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

    وكان في وداع الأمير على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

    صباح الأحمد الجابر الصباح ترامب الكويت أمريكا

    الخبر التالى:

    بولسونارو سيخضع لجراحة هي الرابعة منذ تعرضه للطعن قبل نحو عام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان