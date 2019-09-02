أمير الكويت يتوجه إلى أمريكا لإجراء مباحثات مع الرئيس ترامب

الكويت- (د ب أ):

توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم أن الصباح سوف يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن يوم 12 سبتمبر الجاري. ويرافق الشيخ صباح- نائب رئيس الحرس الوطني- الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكان في وداع الأمير على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.