محللون: الأسلحة التي استهدفت أرامكو السعودية تشبه صواريخ إيران

القاهرة – مصراوي:

قال محللون لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، إن بقايا الصواريخ والطائرات المسيرة التي عرضتها وزارة الدفاع السعودية خلال مؤتمر صحفي بالرياض، والتي قالت إنها استخدمت لاستهداف منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو، تشبه الأسلحة الإيرانية.

وبحسب الوكالة فإن صارخ كروز كان الأبرز، وهو شبيه صاروخ "قدس 1" الذي استعرضه الحوثيون المدعومين من إيران من قبل خلال معرض للأسلحة في يوليو الماضي.

على الرغم من ذلك، اتفق المحللون الذين تواصلت معهم أسوشيتد برس على أن الصاروخ محدود المدى (700 كيلومتر)، ما يعني أنه من الممكن أنه لم يطلق من اليمن، الذي يبعد حوالي ألف كيلومتر من منطقة المنشآت النفطية التي تم استهدافها يوم السبت.

وتتوافق تلك الفرضية مع ما أعلنته المملكة العربية السعودية بأن التحقيقات كشفت أن الهجوم بالصواريخ والمسيرات جاء من مناطق شمال المملكة، وليس من الجبهة الجنوبية حيث الحوثيين الذين أعلنوا مسئوليتهم عن الهجوم.

ويقول مايكل إليمان، خبير الصواريخ بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "لم تُطلق من اليمن... حتى وإن أعلن الحوثيون مسئوليتهم".

واتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم، في حين نفت طهران تورطها وهددت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سترد فورا على أي استهداف لها.

من جانبه قال سيم تاك، المحلل بمركز ستراتفور الاستخباراتي بالولايات المتحدة، إن حقيقة أن الأضرار التي أصابت الموقعين جاءت إلى الشمال منهما، يرجح أن الهجوم جاء من الشمال.

وتابع لوكالة أسوشيتد برس: "أعتقد أن الأمر بات أكثر وضوحا فيما يخص فكرة أن الصواريخ لم تطلق من اليمن".

تشير تقارير أيضًا إلى أن الحوثيين غير قادرين على تطوير الصواريخ من طراز كروز محليًا. وبحسب الوكالة، فطالما حاولت إيران دعم الحوثيين بالصواريخ، وحقيقة أن طهران تستخدم محركات من طراز "TJ100 التشيكية لطائراتها المسيرة، ترجح أنها وراء استهداف منشآت النفط السعودية، مقارنة بما استعرضته الرياض من بقايا المسيرات.

وكشف المتحدث باسم الجيش السعودي العقيد الركن تركي المالكي، خلال المؤتمر الصحفي بالرياض ظهر اليوم، أنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحوثيين لا يمتلكون نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

وقال إنه "تم استخدام صواريخ كروز دقيقة من طراز (ياعلي) في الهجوم على معمليّ أرامكو"، موضحًا أن الطائرات المسيرة التي هاجمت منشأتي النفط من طراز "دلتا- ونج" واستخدمت نظام تموضع متقدم، فيما لم تُصِب 3 منها أهدافها في الهجوم.

وفي وقت تنفي فيه إيران تسليح الحوثيين، يرى خبراء من الأمم المتحدة ودول غربية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الأسلحة التي يتم استخدامها في المعارك تأتي من الجمهورية الإسلامية.

كان الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت، واستهدف مُنشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو؛ هما "بقيق"، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، و"خريص" المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شاسعًا شرق المملكة، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.