الأمم المتحدة ترسل فريق خبراء إلى السعودية للتحقيق في هجوم "أرامكو"

نيويورك - (د ب أ)

أرسلت الأمم المتحدة فريق خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية الحكومية للنفط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، في نيويورك اليوم الأربعاء إن فريق الخبراء الأممي قد بدأ بالفعل رحلته إلى السعودية.

كانت مرافق نفطية تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة تعرضت لغارات جوية يوم السبت الماضي وعلى إثر ذلك اندلعت فيها النيران. وتبنى الحوثيون في اليمن مسؤولية الهجمات، فيما تتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم اعتزام بلاده تشديد العقوبات على إيران "بشكل جوهري".

كانت السعودية دعت رسميا في وقت سابق خبراء دوليين، بينهم خبراء تابعون للأمم المتحدة، إلى المشاركة في التحقيقات.