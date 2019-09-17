الأمم المتحدة: عدد المهاجرين حول العالم يصل إلى 272 مليون شخص

نيويورك - ( د ب أ )

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن عدد المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم بلغ 272 مليون شخص في العام الحالى 2019 ليستمر بذلك الاتجاه التصاعدى في عدد المهاجرين.

تشير الزيادة السنوية البالغة 51 مليون شخص منذ عام 2010 إلى أن عدد المهاجرين ينمو بمعدل أسرع من عدد سكان العالم ، وذلك وفقًا للتقرير السنوي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وقال ليو تشن مين ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في بيان صحفي صدر اليوم : "هذه البيانات مهمة للغاية لفهم الدور المهم للمهاجرين والهجرة في تنمية كل من بلد المنشأ والمقصد".

ويشكل المهاجرون الدوليون نسبة 5ر3 في المئة من سكان العالم ، مقارنة بـ 5ر3 في المئة في عام 2000.

ويتزايد النزوح القسري عبر الحدود الدولية ، حيث ارتفع عدد اللاجئين وكذلك عدد طالبي اللجوء بنحو 13 مليون شخص بين عامي 2010 و 2017.