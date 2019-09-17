  • عاجل:سي إن إن: التحقيق الأمريكي السعودي يرجح انطلاق هجوم أرامكو من داخل إيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    البرلمان الأوروبي يدعم تعيين لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي

    03:19 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    البرلمان الأوروبي يدعم تعيين لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي

    البرلمان الأوروبي

    ستراسبورج- (د ب ا):

    أعرب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء عن دعمه لاختيار كريستين لاجارد، الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي، لتولي منصب الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

    وصوت 394 نائبا في اقتراع سري لصالح تولي لاجارد للمنصب، في حين رفض 206 هذا الإجراء وامتنع 49 عن التصويت. ومن المقرر أن يؤكد قادة الاتحاد الأوروبي تعيين لاجارد رسميا خلال قمتهم المقبلة المقررة يومي 17 و 18 اكتوبر القادم.

    وكان قد جرى ترشيح لاجارد في يوليو الماضي لخلافة رئيس البنك المركزي ماريو دراجي. وسوف تكون لاجارد أول سيدة تتولى هذا المنصب.

    البرلمان الأوروبي البنك المركزي الأوروبي صندوق النقد الدولي

    الخبر التالى:

    وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان