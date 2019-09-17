البرلمان الأوروبي يدعم تعيين لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي

ستراسبورج- (د ب ا):

أعرب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء عن دعمه لاختيار كريستين لاجارد، الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي، لتولي منصب الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي.

وصوت 394 نائبا في اقتراع سري لصالح تولي لاجارد للمنصب، في حين رفض 206 هذا الإجراء وامتنع 49 عن التصويت. ومن المقرر أن يؤكد قادة الاتحاد الأوروبي تعيين لاجارد رسميا خلال قمتهم المقبلة المقررة يومي 17 و 18 اكتوبر القادم.

وكان قد جرى ترشيح لاجارد في يوليو الماضي لخلافة رئيس البنك المركزي ماريو دراجي. وسوف تكون لاجارد أول سيدة تتولى هذا المنصب.