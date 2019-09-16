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"دعم الشرعية" باليمن: الدرونز المُستخدمة في هجوم أرامكو "إيرانية"

04:25 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
"دعم الشرعية" باليمن: الدرونز المُستخدمة في هجوم أرامكو "إيرانية"

هجوم أرامكو

الرياض- ( د ب أ):

كشفت التحقيقات الأولية في الهجوم الذي استهدف مُنشأتيّ نفط تابعتين بشركة أرامكو السعودية، أن الطائرات المُستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع، حسبما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي.

وقال العقيد المالكي، الاثنين، إن الطائرات المُسيرة (الدرونز) الحوثية المُستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

كما شدّد على قدرة التحالف على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: "لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات".

وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية.

هجوم أرامكو السعودية اليمن شركة أرامكو إيران تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي

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