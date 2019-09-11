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    الصين تدعو الكونجرس الأمريكي لعدم التدخل في شؤون هونج كونج

    03:04 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    الصين تدعو الكونجرس الأمريكي لعدم التدخل في شؤون هونج كونج

    وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج

    بكين - أ ش أ

    دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى التوقف عن التدخل في شؤون منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.

    وقالت المتحدثة باسم الوزارة "هوا تشون يينج" – في تصريح اليوم تعليقا على إعلان بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي أنهم سيتقدمون بمشروع خاص بتجميد بيع معدات إنفاذ القانون إلى هونج كونج - إن هؤلاء الأعضاء يسعون إلى تجميل جرائم العنف باعتبارها حقوقا إنسانية وحرية، وتشويه صورة شرطة هونج كونج باتهامهم بالاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات إنفاذ القانون.

    وأضافت أن ممارسات هؤلاء النواب "تمثل انتهاكا للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى حد كبير"، معتبرة أن "ازدراء الرأي العام السائد في هونج كونج لاستعادة النظام كشفت عن نفاقهم هؤلاء النواب والمعايير المزدوجة".

    وأكدت يينغ مجددا أن شؤون هونج كونج من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأي حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل فيها.

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