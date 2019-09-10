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    عباس: إلغاء كل الاتفاقات مع دولة الاحتلال حال فرض سيادتها على غور الأردن

    09:01 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    عباس: إلغاء كل الاتفاقات مع دولة الاحتلال حال فرض سيادتها على غور الأردن

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    القاهرة – مصراوي:

    هدد محمود عباس "أبو مازن"، الرئيس الفلسطيني، بإلغاء أي اتفاقات والتزامات مع الجانب الإسرائيلي، إذا نفذ الأخير فرض السيادة على غور الأردن، وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

    وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء رد أبو مازن، أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.

    وأكد أبو مازن، أنه من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقوقه، وتحقيق أهداف بلاده بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج.

    محمود عباس فلسطين الأردن إسرائيل

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