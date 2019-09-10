اتصال هاتفي بين كوريا الجنوبية وأمريكا لمناقشة تفكيك الأسلحة النووية

سول- (د ب أ):

أجرى المبعوثان الكوري الجنوبي والأمريكي الخاصان بقضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسألة تفكيك الأسلحة النووية، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في سول، بعد أن اقترحت بيونج يانج على واشنطن استئناف المحادثات النووية المتوقفة.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن المبعوث النووي الخاص، مدير مركز التفاوض للسلام في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لي دو-هون، اتصل هاتفيا بنظيره الأمريكي، ستيفن بيجون، لمناقشة التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وسبل تحقيق التقدم من أجل السلام المستدام، والتفكيك النووي في المنطقة.

كما اتفق الجانبان على الاجتماع في وقت قريب لمواصلة الحوار، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في بيان صحفي.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد أن قالت النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون-هي، ليلة أمس الاثنين، إن بلادها مستعدة لعقد محادثات مع واشنطن في أواخر سبتمبر الجاري، في الوقت والمكان اللذان يتفق عليهما الجانبان.

يذكر أن الحوار بين بيونج يانج وواشنطن، وصل إلى طريق مسدود بعد لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، والذي انتهى بدون التوصل لاتفاق حول حجم التفكيك النووي في الشمال، ورفع العقوبات من قبل واشنطن.